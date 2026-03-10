BIRODI: Veoma visok nivo mešanja državne funkcije i izborne kampanje u nastupima predsednika Vuči

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da je zabeležio veoma visok nivo mešanja državne funkcije i izborne kampanje u analiziranim nastupima predsednika Srbije Aleksandra Vučića 9. marta.

Analizirani su intervju predsednika na lokalnoj televiziji u Kuli, obraćanje građanima u Sivcu i prilog emitovan na televiziji Pink.

Kako navodi BIRODI, analiza je pokazala da je u sva tri nastupa Vučić, pre svega, predstavljen kao predsednik Srbije, što znači da su političke i izborne poruke izrečene u institucionalnom okviru najviše državne funkcije."Političke i izborne poruke izgovarane su iz pozicije predsednika države, a ne iz formalne pozicije stranačkog lidera ili kandidata", ističe se u analizi.

Dodaje se da je time prekršena i preporuka ODIHR koja se odnosi na potrebu sprečavanja zloupotrebe javne funkcije u izbornom procesu i obezbeđivanje jasnog razdvajanja između državnih funkcija i partijskih aktivnosti tokom kampanje.

"U analiziranim nastupima predsednik Republike nastupa kao predsednik države, ali istovremeno govori kao politički lider i učesnik izborne kampanje, dok najavljuje infrastrukturne i razvojne projekte iz nadležnosti izvršne vlasti. Takvo spajanje institucionalne i partijske uloge predstavlja obrazac koji ODIHR identifikuje kao problem za ravnopravnost političkih aktera i integritet izbornog procesa", ističe BIRODI.

Dodaje se da su prisutni delegitimizacija političkih protivnika, politička polarizacija i afirmacija sopstvene političke opcije.

BIRODI navodi da se u analiziranim nastupima Vučić pojavljuje u tri komunikacione uloge - predsednik države, politički lider i učesnik izborne kampanje i politički akter koji najavljuje infrastrukturne i razvojne projekte.

"Kombinacija ove tri uloge dovodi do veoma visokog BIRODI indeksa zloupotrebe funkcije (82,7) i ukazuje na snažno preplitanje državne funkcije i političke kampanje, što je u suprotnosti sa standardima koje naglašava ODIHR preporuka broj 1", zaključuje BIRODI.

(Beta, 10.03.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićBIRODI

