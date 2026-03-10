Urbanista Stojčić: Sat na Trgu republike pravilno radi, noćas postavljeni novi mehanizmi

Beta pre 34 minuta

Glavni urbanista Beograda Marko Stojčić izjavio je da su novi mehanizmi za sat na Trgu republike noćas montirani i da sada sat pravilno funkcioniše, objavio je Beoinfo.

On je kazao da su dva od ukupno četiri mehanizma sata na Trgu republike demontirana 28. februara radi utvrđivanja uzroka kvara, jer povremeno nisu pravilno funkcionisala, te su poslata proizvođaču "Bodet" u Francuskoj, kako bi se utvrdio razlog kvara.

"Nakon detaljne analize, koja je trajala sedam dana, proizvođač nas je informisao da je u pitanju mehaničko oštećenje, nastalo usled delovanja vode pod visokim pritiskom. Posle tog saznanja pokušali smo da utvrdimo trenutak u kome se to dogodilo", rekao je on.

Stojčić je kazao da je utvrđeno da je dan nakon montaže sata ekipa JКP-a "Gradska čistoća" prala sat na nepravilan način, odnosno pod visokim pritiskom su prali gornji deo sata, usled čega je udar vodenog mlaza kroz otvor za kondenzaciju doveo do oštećenja mehanizma sata.

On je naveo da će načinjena šteta biti naplaćena tom preduzeću, te je dodao da nije hteo da se oglašava dok nisu prikupljene sve relevantne informacije.

"Sada imamo i materijalne dokaze za razne neistine izrečene u pojedinim medijima, kako od pojedinaca iz različitih stranaka tako i od mnogih predstavnika medija. Možemo još jednom da potvrdimo da postoje ljudi koje istina ne interesuje, već isključivo blaćenje i diskvalifikacija svakoga ko uradi nešto dobro za ovaj grad", rekao je on.

Kada je reč o izgledu sata, koji je bio tema prethodnih nekoliko nedelja, Stojčić je kazao da je gradonačelnik Aleksandar Šapić prvi put pokazao izgled sata na konferenciji za medije u decembru 2024. godine i to ovakvog kakav je sada postavljen.

Zatim, kako je dodao, nedugo nakon njegove konferencije identična fotografija tog sata pojavila se na bilbordu na Trgu republike, gde se može videti i danas.

"Zanimljivo je da u tom periodu niko nije komentarisao izgled sata, ali baš niko. A mi, kao Gradska uprava, izgled sata nismo uopšte krili, već smo ga javno predstavili pre više od godinu dana. Tek kada je sat, takav kakav je bio od početka na slici, montiran, neko je odlučio da bi to mogao biti politički spin i eto nama teme", rekao je Stojčić.

(Beta, 10.03.2026)