Darko Lazić i Kaća ostali bez kofera na aerodromu Nastala drama nakon što su sleteli u Srbiju, pevač poručio: "Nije mi dobro, neću da pričam o svojim problemima" (video)

Blic pre 3 sata
Kritike i negativne komentare smatra nebitnim i tvrdi da su mu najvažnija porodica i deca.

Darko je naglasio da su najvažniji život i zdravlje, dok su finansijski problemi zbog skupog boravka bili u drugom planu. Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina sleteli su danas sa ćerkom Srnom u Srbiju, nakon što su zbog rata na Bliskom istoku morali da produže odmor na Maldivima. Oni su juče obavestili pratioce da su preko Singapura uspeli da kupe karte za povratak. Naše ekipe sada su ih sačekale na aerodromu u Beogradu, a Katarina i Darko otkrili su da su
Blic pre 3 sata
Bliski IstokAerodromSingapurMaldiviDarko Lazić

Blic pre 1 sat