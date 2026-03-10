"Donalde, pazi da ne budeš eliminisan": Upravo je počeo žestok napad na UAE, Izrael i Katar, Trampu stigla brutalna pretnja iz Irana: Rastu cene goriva, Britanija se sprema za akciju (foto, video)

Blic pre 1 sat
"Donalde, pazi da ne budeš eliminisan": Upravo je počeo žestok napad na UAE, Izrael i Katar, Trampu stigla brutalna pretnja iz…
Brutalan napad Irana na Bahrein doveo je do civilnih žrtava - među poginulima je i jedna žena, dok je osmoro ljudi povređeno u napadu na stambenu zgradu Holandija šalje fregatu u Sredozemno more da podrži Kipar i zaštiti pomorski saobraćaj, u saradnji sa Francuskom, zbog eskalacije sukoba Rat Irana, Izraela i Amerike ušao je u jedanaesti dan. Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da se rat bliži kraju i da je Amerika značajno ispred njegovog početnog očekivanog roka od
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 9 minuta
Protivvazdušna odbrana UAE oborila devet raketa i 35 dronova u napadima iz Irana

RTV pre 4 minuta
"Bako, gladna sam" Nije samo Iran, i u ovoj zemlji je pakao: 700.000 ljudi ostalo bez doma, deca spavaju na ulicama, šatori širom grada dok nebo paraju rakete!

Blic pre 4 minuta
Tramp zapretio Iranu "20 puta jačim" udarom; Laridžani: Ormuski moreuz – moreuz poraza i patnje za ratne huškače

RTS pre 9 minuta
Britanija sa saveznicima sprema odgovor na iranske pretnje

Politika pre 14 minuta
Dejstvo PVO UAE: Oboreno devet raketa i 35 dronova u napadima iz Irana

Večernje novosti pre 4 minuta
Hezbolah nije nestao: Zasede, dronovi i rakete pokazuju da rat na severu Izraela tek počinje

Nova pre 1 sat
IranHolandijaLibanIzraelBliski IstokKiparDubaiTeheranKatarBahreinDonald TrampBejrut

