Država daje subvencionisane kredite za poljoprivrednike: Kamata već od 1 odsto, za đubrivo čak 0 odsto

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić uručio je ugovore bankama za program kreditne podrške poljoprivredi za 2026. godinu Kamatna stopa za mlade, žene i gazdinstva u otežanim uslovima iznosi 1%, a za kupovinu đubriva 0% Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić uručio je predstavnicima poslovnih banaka ugovore za realizaciju programa kreditne podrške poljoprivredi za 2026. godinu, čime je nastavljen jedan od ključnih mehanizama finansijske pomoći domaćim