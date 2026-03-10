"Građani su šokirani sramnim neistinama koje je širio Toni Cetinski": Oglasio se gradonačelnik Novog Sada, objavio dokaze i traži od pevača da se javno izvini

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, demantovao je ove tvrdnje i naveo da je Spens bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske.

Gradonačelnik je pozvao Cetinskog da se javno izvini građanima Novog Sada, Srbije i Hrvatske zbog širenja neistina. Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, ponovo se oglasio na svom Instagram profilu nakon što je Toni Cetinski juče otkazao koncert u Spensu zbog navoda da je u istoj hali "nekada bio logor". Objavu Žarka Mićina prenosimo u celosti: - Zaprepašćeni i šokirani sramnim neistinama koje je širio pevač Toni Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio
