Jak zemljotres pogodio Italiju, osetio se do juga Srbije

Prema izjavama očevidaca, potres se osetio u više evropskih gradova, uključujući Zadar, Maltu, Tetovo, jug Srbije, Lugano i Slovačku Nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, niti je izdato upozorenje na cunami Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tokom noći Italiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti od 43 kilometra
