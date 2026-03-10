Nasrnuo na devojku, pa brutalno pretukao njenog dečka! Užas u gradskom prevozu na Karaburmi: Mladić hitno prevezen u bolnicu

Muškarac pod dejstvom alkohola napao je devojku, a zatim pretukao njenog momka koji ju je branio Vozač autobusa odmah je zaustavio vozilo i pozvao policiju i Hitnu pomoć U gradskom autobusu koji saobraća na liniji 74 u blizini jednog tržnog centra na Karaburmi, prema nezvaničnim informacijama, došlo je do jezive tuče.

Naime, muškarac, najverovatnije pod dejstvom alkohola najpre je nasrnuo na jednu devojku, a zatim je brutalno pretukao njenog momka koji joj je stao u odbranu. Vozač je odmah zaustavio autobus, a ubrzo su na teren izašli policija i Hitna pomoć. Nasilnik je uhapšen, a pretučeni mladić prevezen u bolnicu. Kako navodi jedna od vidno uznemirenih putnica, niko nije prišao da pomogne pretučenom mladiću, svi su sedeli i gledali horor. - Bilo je strašno, nasilnik je