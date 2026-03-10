"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova" (foto, video)

Blic pre 1 sat
"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u…

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, danas izlazi iz bolnice nakon ozbiljnog zdravstvenog stanja.

Dačić je primljen u bolnicu 25. februara i ubrzo bio intubiran i stavljen na aparate za disanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izlazi danas iz bolnice. - Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu. P.S. od sledeće nedelje moraće da mi se
