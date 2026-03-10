Otkriveno kad se "Žikina šarenica" vraća na male ekrane: Ovog datuma se voditelj vraća iz penzije, termin emitovanja će iznenaditi sve
Blic pre 4 sati
Emisija će se emitovati u drugačijem terminu u odnosu na njegove prethodne.
Nikolić je istakao važnost ulaganja u penzioni fond za mlađe generacije kako bi obezbedili mirnu starost. Poznati voditelj Živorad Žika Nikolić godinama je vodio emisiju "Žikina šarenica" koja je postala njegova lična karta. Nakon RTS-a prešao je na TV Pink, a potom je otišao u penziju, dok je nedavno iznenadio sve odlukom da se vrati na male ekrane, na TV Prva. Emisija "Žikina šarenica" se od ove subote, 14. marta, opet emituje na TV-u. Iako je godinama vodio