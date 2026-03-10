Parlament odobrio nadoknadu: Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani

Doprinos solidarnosti već je izglasan i u Gornjem domu Parlamenta Prema svedočenju, požar je izbio zbog zapaljene pene za zvučnu izolaciju, verovatno od dekorativnih sveća Donji dom švajcarskog Parlamenta odobrio je jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka povređenima i porodicama stradalih u požaru u baru u Kran Montani za Novu godinu, u kojem je poginula 41 osoba, a povređeno 115. Doprinos solidarnosti, koji treba da pruži finansijsko obeštećenje žrtvama