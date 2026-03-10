Parlament odobrio nadoknadu: Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani

Blic pre 36 minuta
Parlament odobrio nadoknadu: Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani
Doprinos solidarnosti već je izglasan i u Gornjem domu Parlamenta Prema svedočenju, požar je izbio zbog zapaljene pene za zvučnu izolaciju, verovatno od dekorativnih sveća Donji dom švajcarskog Parlamenta odobrio je jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka povređenima i porodicama stradalih u požaru u baru u Kran Montani za Novu godinu, u kojem je poginula 41 osoba, a povređeno 115. Doprinos solidarnosti, koji treba da pruži finansijsko obeštećenje žrtvama
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani u novogodišnjoj noći

Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani u novogodišnjoj noći

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvajcarskaNova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Nova pre 25 minuta
Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da…

Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da haluciniram"

Blic pre 26 minuta
"Cene goriva? Ako vas to zanima, pitajte Donalda, ali ne onog 'malog'": Premijer zemlje EU upro prstom u Trampa!

"Cene goriva? Ako vas to zanima, pitajte Donalda, ali ne onog 'malog'": Premijer zemlje EU upro prstom u Trampa!

Kurir pre 26 minuta
Kim u pismu Siju: Verujem u razvoj odnosa Kine i Severne Koreje

Kim u pismu Siju: Verujem u razvoj odnosa Kine i Severne Koreje

Politika pre 16 minuta
Tramp: Kuba je u krizi, Rubio se bavi mogućim prijateljskim preuzimanjem

Tramp: Kuba je u krizi, Rubio se bavi mogućim prijateljskim preuzimanjem

Politika pre 1 minut