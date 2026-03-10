"Platili smo karte 5.000 evra, više nego ceo odmor" Dado Polumenta i njegova trudna žena o drami oko povratka sa Maldiva u Srbiju: "Veći mi je stomak, meni je bilo najteže" (video)

Blic pre 26 minuta
"Platili smo karte 5.000 evra, više nego ceo odmor" Dado Polumenta i njegova trudna žena o drami oko povratka sa Maldiva u…

Njihov sedmodnevni odmor je neočekivano produžen na 14 dana zbog otkazivanja letova i nesigurnosti.

Tokom povratka promenili su četiri države i tri vremenske zone, a strah i neizvesnost su ih pratili zbog teške situacije. Folker Dado Polumenta bio je sa porodicom na Maldivima, a nisu mogli da se vrate za Srbiju zbog ratne situacije na Bliskom istoku. Oni su sad stigli na beogradski aerodrom, nakon niza dana neizvesnosti, pa su pred našim kamerama progovorili o celom iskustvu. - Ovo je bio najduži put ikada. Putujemo više od 30 sati. Žena se dobro držala. Ne možeš
