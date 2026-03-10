Sleteli avioni Er Srbije iz Rijada: Naši evakuisani državljani stigli u Beograd

Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su na aerodrom Nikola Tesla sa srpskim državljanima oko 22.30 i 22.40 časova Organizovana su dva evakuaciona leta u saradnji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije radi bezbednog povratka građana iz Bliskog istoka Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su večeras oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima. Iz Rijada su sleteli avioni Er Srbije sa našim državljanima u Beograd.