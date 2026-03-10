Sleteli avioni Er Srbije iz Rijada: Naši evakuisani državljani stigli u Beograd

Blic pre 49 minuta
Sleteli avioni Er Srbije iz Rijada: Naši evakuisani državljani stigli u Beograd
Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su na aerodrom Nikola Tesla sa srpskim državljanima oko 22.30 i 22.40 časova Organizovana su dva evakuaciona leta u saradnji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije radi bezbednog povratka građana iz Bliskog istoka Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su večeras oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima. Iz Rijada su sleteli avioni Er Srbije sa našim državljanima u Beograd.
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Nastavlja se evakuacija: 320 građana se vraća kući Er Srbijom

Nastavlja se evakuacija: 320 građana se vraća kući Er Srbijom

Danas pre 1 sat
U Beograd sletela oba aviona Er Srbije sa srpskim državljanima iz Rijada

U Beograd sletela oba aviona Er Srbije sa srpskim državljanima iz Rijada

N1 Info pre 18 minuta
Sletela oba aviona Er Srbije iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

Sletela oba aviona Er Srbije iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

RTV pre 18 minuta
U Beograd sletela dva aviona iz Rijada, stiglo još oko 330 srpskih državljana FOTO

U Beograd sletela dva aviona iz Rijada, stiglo još oko 330 srpskih državljana FOTO

Nova pre 49 minuta
Evakuacija sa Bliskog istoka: Dva aviona Er Srbije iz Rijada sa više od 300 srpskih državljana sletela u Beograd

Evakuacija sa Bliskog istoka: Dva aviona Er Srbije iz Rijada sa više od 300 srpskih državljana sletela u Beograd

Euronews pre 48 minuta
Sletela oba aviona „Er Srbije“ iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

Sletela oba aviona „Er Srbije“ iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

Sputnik pre 43 minuta
Avioni bezbedno sleteli u Beograd: Srpski državljani evakuisani iz Rijada

Avioni bezbedno sleteli u Beograd: Srpski državljani evakuisani iz Rijada

Mondo pre 28 minuta

Ključne reči

Bliski IstokNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromKatarKuvajtTeslaAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Sleteli avioni Er Srbije iz Rijada: Naši evakuisani državljani stigli u Beograd

Sleteli avioni Er Srbije iz Rijada: Naši evakuisani državljani stigli u Beograd

Blic pre 49 minuta
Za ove 3 grupe ljudi obavezan je zdravstveni pregled prilikom svakog produženja vozačke dozvole: trošak - od 2.000 do 4.000…

Za ove 3 grupe ljudi obavezan je zdravstveni pregled prilikom svakog produženja vozačke dozvole: trošak - od 2.000 do 4.000 dinara

Blic pre 14 minuta
Policija uhapsila bivšeg direktora škole u Novom Sadu i još četiri osobe

Policija uhapsila bivšeg direktora škole u Novom Sadu i još četiri osobe

Danas pre 54 minuta
Čačani potpisuju peticiju za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Čačani potpisuju peticiju za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Danas pre 1 sat
(Video) "Vozač ubica" na putu kod Rumenke! Jeziv snimak kruži društvenim mrežama: Za dlaku izbegnuta tragedija

(Video) "Vozač ubica" na putu kod Rumenke! Jeziv snimak kruži društvenim mrežama: Za dlaku izbegnuta tragedija

Blic pre 1 sat