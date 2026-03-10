Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da haluciniram"

Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru zabeležen je 10. marta 2026. u južnoj Italiji Epicentar potresa bio je 68 kilometara severno od Napulja Zemljotres magnitude 5.9 stepeni po Rihteru zabeležen je u utorak, 10. marta 2026. u 00:03 časova, na području južne Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa bio je na 68 kilometara severno od Napulja. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Putem sajta EMSC građani Italije javljaju da su osetili potres, a pored njih javili su se i stanovnici Hrvatske, BiH, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije...
Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Jak zemljotres pogodio Italiju. Potres se osetio i u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj...

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo sve do Malte

Razoran zemljotres u Italiji osetio se širom Balkana: Drhtalo i u Srbiji

KosovoBalkanCrna GoraHrvatskaZemljotresMakedonijaItalijaZemljotres u ItalijiSeverna Makedonija

