Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da haluciniram"

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa bio je na 68 kilometara severno od Napulja. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Putem sajta EMSC građani Italije javljaju da su osetili potres, a pored njih javili su se i stanovnici Hrvatske, BiH, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije...