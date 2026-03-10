"Sramotno, treba da se javno izvini" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada zbog skandala sa Tonijem Cetinskim: "Spens nije bio logor" (video)

Gradonačelnik je naglasio da je hrvatski pevač Jakov Jozinović dobrodošao u Novi Sad i da neće podleći pritiscima da otkaže koncert.

Mićin tvrdi da nije postojao logor u Novom Sadu, već da je Spens bio prihvatni centar za izbeglice tokom devedesetih godina. Nakon što je Toni Cetinski nekoliko sati pre koncerta otkazao nastup u Spensu, te kao razlog naveo to da ova hala "kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih", oglasio se gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i pozvao pevača da se izvini. Žarko Mićin je rekao danas da još jednom poziva hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da se
