Uskoro kreće putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta: cena karte 25 evra

Blic pre 1 sat
Uskoro kreće putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta: cena karte 25 evra
Na liniji će saobraćati osam pari vozova – pet srpskih i tri mađarska, uz dve direktne linije bez zaustavljanja osim tehničke stanice Kelebija U Srbiji je do sada izgrađeno ili rekonstruisano 1.061 kilometar pruga, a paralelno se rade i evropski transportni koridori i planira izgradnja regionalnih pruga Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da se očekuje da do kraja marta bude uspostavljen putnički
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Nova ekonomija pre 2 minuta
Ministarka opet o vozovima do Budimpešte: Karta 25 evra, stizaće se za oko tri sata

Ministarka opet o vozovima do Budimpešte: Karta 25 evra, stizaće se za oko tri sata

Radio 021 pre 7 minuta
Ovako će izgledati Srbija posle najvećih infrastrukturnih projekata: do Budimpešte za 3 sata, 985 km autoputeva, postrojenje…

Ovako će izgledati Srbija posle najvećih infrastrukturnih projekata: do Budimpešte za 3 sata, 985 km autoputeva, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda...

Kurir pre 37 minuta
Sofronijević: Do kraja marta putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

Sofronijević: Do kraja marta putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

Euronews pre 27 minuta
Sofronijević: Do kraja marta počeće putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

Sofronijević: Do kraja marta počeće putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

RTV pre 1 sat
Do kraja marta kreće voz Beograd–Budimpešta: Evo koliko će koštati karta, putovanje će trajati tri sata

Do kraja marta kreće voz Beograd–Budimpešta: Evo koliko će koštati karta, putovanje će trajati tri sata

Dnevnik pre 1 sat
Kreće putnički voz za Budimpeštu: Ovo su predviđeni polasci, a cena karte je hit, evo koliko iznosi

Kreće putnički voz za Budimpeštu: Ovo su predviđeni polasci, a cena karte je hit, evo koliko iznosi

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudimpeštaKoridori SrbijeKelebijaMađarskaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

U vremenu geopolitičke neizvesnosti, kapital traži stabilne jurisdikcije: Da li Jadran postaje novi investicioni fokus Evrope?…

U vremenu geopolitičke neizvesnosti, kapital traži stabilne jurisdikcije: Da li Jadran postaje novi investicioni fokus Evrope?

Forbes pre 32 minuta
Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Insajder pre 26 minuta
Veštačka inteligencija će uticati na čak 40 odsto svih poslova: Ko je prvi na udaru – lekari, profesori, programeri?

Veštačka inteligencija će uticati na čak 40 odsto svih poslova: Ko je prvi na udaru – lekari, profesori, programeri?

Nova ekonomija pre 32 minuta
Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Nova ekonomija pre 2 minuta
Mesari nestaju iz radnji, a računi rastu - šta je isplativije: upakovano ili sečeno meso?

Mesari nestaju iz radnji, a računi rastu - šta je isplativije: upakovano ili sečeno meso?

Kamatica pre 7 minuta