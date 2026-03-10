(Video) "Luna je bila elementarna nepogoda" Ispovest Čede Čvorka: "Maja mi je verovala"

Ističe kako su osvojili muzičku scenu Srbije krajem 90-ih, ali i koliko je bilo teško balansirati između ubrzanog tempa nastupa i privatnih obaveza.

Čeda iskreno govori i o kraju saradnje sa Majom i raskidu braka, opisuje izazove koje donosi uspeh i koliko je važno samopouzdanje i podrška najbližih u životu umetnika. Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak gost je emisije "Ne terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras u ponedeljak u 22.15 sati samo na Blic televiziji a u kojoj priča o grupi Luna, njenom nastanku, uspehu, balansiranju između poslovnog i privatnog života i o Maji koja je