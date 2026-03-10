(Video) "Rekao sam Putinu da može da pomogne, ali..." Tramp se obratio svetu, spomenuo i razgovor s ruskim liderom: "Odustaćemo od određenih sankcija vezanih za naftu"

Tramp je izjavio da američke snage postižu veliki napredak u ostvarivanju vojnih ciljeva u Iranu On je rekao da su gotovo sve iranske snage eliminisane i da su pogođeni svi ključni ciljevi Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp večeras se obratio javnosti iz Majamija, i to nakon razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je glavna tema bila situacija u Iranu. - Američke snage "postižu veliki napredak" u ostvarivanju svojih vojnih
Vladimir PutinIranRusijaDonald Trampnafta

