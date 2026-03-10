(VIDEO) Pušten fotoreporter Gavrilo Andrić, priveden zbog navodnog ometanja službenog lica

Cenzolovka pre 1 sat
Fotoreporter Gavrilo Andrić priveden je danas u Loznici tokom skupa ispred suda nakon što je snimao policijsku maricu u kojoj se nalazio aktivista i poljoprivrednik Zlatko Kokanović. U međuvremenu je pušten, a kako javlja reporter Nove, priveden je zbog navodnog kršenja javnog reda i mira.

Tokom današnjeg ročišta Zlatku Kokanoviću u blizini zgrade suda u Loznici okupili su se građani, aktivisti i porodica poljoprivrednika. Kada je policijsko vozilo sa Kokanovićem izazilo iz dvorišta suda, fotoreporter je potrčao za tim vozilom kako bi fotografisao. Policija je reagovala i privela Andrića u policijsku stanicu. Prethodno je Andrić snimio kako su policijski službenici postupali prema ćerki Kokanovića koja je pokušala da priđe marici kako bi videla oca,
