BBC Verifaj: Američka raketa pogodila vojnu bazu u blizini škole u Iranu

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Američka raketa ‘tomahavk’ pogodila je vojnu bazu u blizini osnovne škole na jugu Irana, gde je, prema izveštajima vlasti u Teheranu, poginulo 168 ljudi.

Među njima je oko 110 dece, pokazuje analiza videa. Video koji je objavila poluzvanična iranska novinska agencija Mehr, a koji je BBC Verifaj potvrdio kao autentičan, prikazuje raketu nekoliko trenutaka pre nego što je pogodila bazu Iranske revolucionarne garde (IRGC) pored osnovne škole Šadžareh Tajebehu u Minabu. Na području u blizini škole izvršeno je nekoliko napada, utvrdio je BBC Verifaj putem satelitskih snimaka, potvrđenih video snimaka i stručne analize.
Danas pre 4 sati
