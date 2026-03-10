Čačani potpisuju peticiju za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Danas pre 1 sat  |  Beta
Čačani potpisuju peticiju za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Čačanski ekološki aktivisti organizovali su danas u popodnevnim i večernjim satima na Gradskom trgu u tom gradu prikupljanje potpisa za oslobađanje iz pritvora predsednika ekološkog udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatka Kokanovića.

Prikupljanje potpisa u Čačku počelo je u nedelju, 8. marta i biće nastavljeno i sutra od 15 do 21 sat. Ekološki aktivisti koji skupljaju potpise za oslobađanje Kokanovića rekli su novinarima da je odziv građana „odličan“ i da je do sada prikupljeno nekoliko stotina potpisa. Kokanović je uhapšen 1. marta kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini tokom protesta poljoprivrednika u Loznici.
Danas pre 2 sata
