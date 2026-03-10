Inverted Spectrum Records slavi rođendan: Nastupaju The Cyclist Conspiracy i Stiff Buscemi

Inverted Spectrum Records proslavlja 11-ogodišnjicu rada, u Beogradu, 14. marta u klubu Kontrapunkt sa dva sjajna benda iz svog kataloga, The Cyclist Conspiracy i Stiff Buscemi.

Uprkos tome što imaju mnogo toga zajedničkog, ova dva benda nisu nikada do sada svirala zajedno. Sada će se, u organizaciji Inverted Spectrum Records, to izmeniti. Iz dva različita grada i dve različite generacije, oba benda sviraju svoj stil instrumentalnog psihodeličnog roka sa multigeografskim referencama. Iako nije neuobičajeno čuti orijentalne elemente u savremenom psihodeličnom i stoner roku, ne-zapadni elementi u muzici ova dva benda ne dolaze iz generičkog,