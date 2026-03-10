Miletić (PSG): Promeniti zakon tako da se svi lokalni izbori održavaju istog dana

Predsednik Izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG) Petar Miletić ocenio je večeras da bi promena zakona tako da se svi lokalni izbori održavaju istog dana rešila „problem ovog političkog cirkusa koji gledamo na svaka dva ili tri meseca u nekoliko opština“. „Time bi se sprečilo stalno otvaranje novih izbornih ciklusa koji služe za političke manipulacije, pritiske i potencijalne izborne zloupotrebe. Ako neka lokalna vlast izgubi većinu, raspisuju se izbori