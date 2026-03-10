Poznat naredni rival: Đoković će igrati protiv braonica titule za plasman u četvrtfinale Indijan Velsa

Srpski teniser Novak Ðoković obezbedio je plasman u osminu finala turnira u Indijan Vels, prvi put od 2017. godine.

U borbi za četvtfinale će igrati protiv aktuelnog šampiona ovog turnira, 14. tenisera sveta, Džeka Drejpera. Drejper je u dva seta pobedio 20. tenisera sveta, Fransiska Serundola iz Argetine i definitivno mu odgovaraju uslovi u Indijan Velsu. Britanac se u februaru ove godine vratio tenisu nakon šestomesečne pauze zbog povrede. Đoković i Drejper su se samo jednom sastali i to sada već davne 2021. godine u prvom kolu Vimbldona, kada je tada 19-godišnji Drejper