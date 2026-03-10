„Rat Irana i SAD je trka ka iscrpljivanju“: Nuklearni istraživač o sukobu na Bliskom istoku

Danas pre 50 minuta  |  S. D.
„Rat Irana i SAD je trka ka iscrpljivanju“: Nuklearni istraživač o sukobu na Bliskom istoku

Centralna vojna dinamika trenutne faze rata Irana sa SAD i Izraelom može se sažeti kao trka ka iscrpljivanju njihovih zaliha vazdušnog naoružanja.

Iran nastoji da istroši regionalne arsenale protivraketne odbrane dok nanosi štetu strateškim i visokoprofilnim ciljevima, ukazuje u analizi za CEPA.org Fabijan Hofman, istraživač na Nuklearnom projektu u Oslu (ONP) čije istraživanje se fokusira na raketnu tehnologiju, nuklearnu strategiju i odbrambenu politiku. Suprotno tome, Sjedinjene Države i Izrael pokušavaju da lociraju i unište iranske transportere, montirane lansere raketa (TEL) pre nego što oni mogu da
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Tramp rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske

Tramp rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske

Danas pre 35 minuta
(Video) "Rekao sam Putinu da može da pomogne, ali..." Tramp se obraća svetu, spomenuo i razgovor s ruskim liderom: "Odustaćemo…

(Video) "Rekao sam Putinu da može da pomogne, ali..." Tramp se obraća svetu, spomenuo i razgovor s ruskim liderom: "Odustaćemo od određenih sankcija vezanih za naftu"

Blic pre 20 minuta
SZO: Američko-izraelski napadi kontaminiraju hranu, vodu i vazduh u Iranu

SZO: Američko-izraelski napadi kontaminiraju hranu, vodu i vazduh u Iranu

Danas pre 5 minuta
Mađarska uvodi ograničenje cena benzina i dizela

Mađarska uvodi ograničenje cena benzina i dizela

Danas pre 1 sat
"Ako to učine, više nikad nećete čuti za tu zemlju!" Tramp niže pretnje Iranu, tvrdi da je rat završen?! "Ništa im nije ostalo"…

"Ako to učine, više nikad nećete čuti za tu zemlju!" Tramp niže pretnje Iranu, tvrdi da je rat završen?! "Ništa im nije ostalo"

Blic pre 1 sat
Eksplozija kraj sinagoge u Liježu, vlasti Belgije je ne povezuju sa Iranom

Eksplozija kraj sinagoge u Liježu, vlasti Belgije je ne povezuju sa Iranom

Danas pre 1 sat
Putin je pravi pobednik rata Amerike i Irana Tramp mu poklonio sukob "na tacni", a smeši mu se izlaz za koji su svi do skoro…

Putin je pravi pobednik rata Amerike i Irana Tramp mu poklonio sukob "na tacni", a smeši mu se izlaz za koji su svi do skoro mislili da je nemoguć

Blic pre 2 sata

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokOslo

Svet, najnovije vesti »

Tramp rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske

Tramp rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske

Danas pre 35 minuta
„Rat Irana i SAD je trka ka iscrpljivanju“: Nuklearni istraživač o sukobu na Bliskom istoku

„Rat Irana i SAD je trka ka iscrpljivanju“: Nuklearni istraživač o sukobu na Bliskom istoku

Danas pre 50 minuta
Neviđeni skandal! Mađarski specijalci presreli ukrajinske službenike i zaplenili zlato i milione: Ukrajina traži svoj novac…

Neviđeni skandal! Mađarski specijalci presreli ukrajinske službenike i zaplenili zlato i milione: Ukrajina traži svoj novac nazad, optužuje Mađarsku za kršenje ljudskih prava

Blic pre 45 minuta
(Video) "Rekao sam Putinu da može da pomogne, ali..." Tramp se obraća svetu, spomenuo i razgovor s ruskim liderom: "Odustaćemo…

(Video) "Rekao sam Putinu da može da pomogne, ali..." Tramp se obraća svetu, spomenuo i razgovor s ruskim liderom: "Odustaćemo od određenih sankcija vezanih za naftu"

Blic pre 20 minuta
SZO: Američko-izraelski napadi kontaminiraju hranu, vodu i vazduh u Iranu

SZO: Američko-izraelski napadi kontaminiraju hranu, vodu i vazduh u Iranu

Danas pre 5 minuta