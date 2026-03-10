Švajcarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Kran-Montani u novogodišnjoj noći

Donji dom švajcarskog parlamenta u ponedeljak je odobrio jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka preživelima i ožalošćenim porodicama požara u skijalištu Kran-Montana, u kojem je poginula 41 osoba, a povređeno 115.

Doprinos solidarnosti, koji iznosi oko 55.000 evra i ima za cilj pružanje hitne finansijske podrške žrtvama požara u baru „Le Konstelašn“, već je glasao gornji dom parlamenta prošle nedelje, piše Jutarnji list. Isplata bi trebalo da se odnosi na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve one koji su hospitalizovani. Većina poginulih bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve bili su stranci. Prema rečima svedoka i tužilaca, požar je izgleda izazvan prskalicama koje