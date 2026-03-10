Tramp rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske

Američki predsednik Donald Tramp danas je, obraćajući se na konferenciji republikanaca iz Predstavničkog doma Kongresa, rat u Iranu opisao kao „kratkotrajni izlet“ vojske. „Naša zemlja se odlično snalazi, na nivou koji niko nije očekivao.

Napravili smo mali izlet, jer smo osećali da moramo to da uradimo da bismo se rešili zla. Mislim da ćete videti da će to biti kratkotrajni izlet“, rekao je Tramp, prenosi CNN. „Toliko je dobra naša vojska, zar ne“, kazao je uz ovacije, dok je još dva puta ponovio „kratkotrajno“. Trampova izjava stigla je samo nekoliko sati nakon što je ministar odbrane Pit Hegset poručio: „tek smo počeli da se borimo“, čime su najviši državni zvaničnici nastavili da iznose