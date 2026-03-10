Ivanović hvali Partizan: Mnogo opasnija ekipa! Otkrio i koji je najveći problem za Virtus

Dnevnik pre 3 sata
Ivanović hvali Partizan: Mnogo opasnija ekipa! Otkrio i koji je najveći problem za Virtus

Trener košarkaša Virtusa Duško Ivanović izjavio je pred utakmicu 31. kola Evrolige da Partizan ima dobre igrače koji igraju timski.

Košarkaši Virtusa dočekaće u sredu od 20.45 časova Partizan u Bolonji. – Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo prava rešenja u napadu jer je njihova odbrana fizički jaka, sa velikim visokim igračima i to bi mogao da bude problem za nas – rekao je Ivanović, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Virtusa Met
