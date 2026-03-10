“Svesno sam zatvorio vrata” oglasio se Cetinski: Duboko se kajem, teško da ću ikad više tamo kročiti

Hrvatski pevač Toni Cetinski je pre dva dana otkazao koncert u novosadskoj dvorani Spens, pod navodima kako je to "mesto koje nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Nakon burnih reakcija javnosti, on je odgovorio na jedan komentar i još jednom razbesneo javnost. Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on, a onda dodao: Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se