Ministarka Đedović sa Makronom na večeri za učesnike Nukearnog samita u Parizu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvuje u Jelisejskoj palati večeri za učesnike Nukearnog samita, čiji je domaćin predsednik Francuske Emanuel Makron.

Makron je organizovao večeru za lidere i šefove delegacija, koje su učestvovale na drugom Nuklearnom samitu, koji je danas održan u Parizu. Pored Đedović Handanović, večeri prisustvuju i predstavnici Evropske komisije, premijer Slovačke Robert Fico, premijer Grčke Kirjakos Micotakic, premijer Jermenije Nikol Pašinjan i drugi. Đedović Handanović učestvovala je na Nuklearnom samitu 2026 u Parizu kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je govorila na
