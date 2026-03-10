Požar u bolnici u Čačku: Evakuisane bebe sa odeljenja neonatologije, vatra buknula iz bojlera

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Požar u bolnici u Čačku: Evakuisane bebe sa odeljenja neonatologije, vatra buknula iz bojlera

Na odeljenju Neonatologije Opšte bolnice u Čačku danas u popodnevnim časovima izbio je požar, a prema nezvaničnim informacijama to se dogodilo u prostoriji u kojoj su smeštene bebe.

Brzom reakcijom osoblja i vatrogasaca novorođenčad je evakuisana, a na teren su izašla dva vatrogasna vozila sa nekoliko vatrogasaca - spasilaca koji su uspeli da lokalizuju požar, javlja dopisnik Tanjuga. Do požara je došlo zbog samozapaljenja bojlera na Odeljenju ginekologije i porodilišta, koji je ugasila ordinirajuća sestra pomoću PP aparata, saopšteno je iz OB Čačak. U saopštenju se navodi da zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih, nije došlo do ugrožavanja
