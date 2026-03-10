Prve reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice: Čuvajte svoje zdravlje, živela Srbija (video)

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Prve reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice: Čuvajte svoje zdravlje, živela Srbija (video)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić napustio je danas Univerzitetski klinički centar.

Tanjug/Jadranka Ilić Dačić se, domah po izlasku, obratio kratko medijima koji su bili ispred UKC Srbije. "Hvala vam svima, samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje. Živela Srbije", prve su reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice. Tanjug/Jadranka Ilić Ministar unutrašnjih poslova pušten je na kućno lečenje, a dobio je savete za terapiju.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u…

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova" (foto, video)

Blic pre 16 minuta
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Glas Zaječara pre 2 sata
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

RTV pre 3 sata
Ivica Dačić napustio bolnicu: Ovo je prvo što je rekao (foto, video)

Ivica Dačić napustio bolnicu: Ovo je prvo što je rekao (foto, video)

Blic pre 4 sati
Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićTanjugMinistar unutrašnjih poslovaMUP

Feljton, najnovije vesti »

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u…

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova" (foto, video)

Blic pre 16 minuta
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Glas Zaječara pre 2 sata
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

RTV pre 3 sata