Prve reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice: Čuvajte svoje zdravlje, živela Srbija (video)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić napustio je danas Univerzitetski klinički centar.

Tanjug/Jadranka Ilić Dačić se, domah po izlasku, obratio kratko medijima koji su bili ispred UKC Srbije. "Hvala vam svima, samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje. Živela Srbije", prve su reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice. Tanjug/Jadranka Ilić Ministar unutrašnjih poslova pušten je na kućno lečenje, a dobio je savete za terapiju.