Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Novi napadi u Persijskom zalivu, u Iranu održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će rat sa Iranom biti završen "prilično brzo", jer je iransko političko i vojno vođstvo u velikoj meri oslabljeno nakon nedavnih napada.

On je istakao da je iranska vojna infrastruktura ozbiljno oslabljena, ali je dodao da još nije doneo odluku o eventualnom slanju američkih kopnenih trupa u Iran. Tramp je takođe nagovestio da se razmatra i pitanje kontrole nad iranskim naftnim resursima, iako je ocenio da je za takve razgovore još rano. Ipak, situacija na terenu govori suprotno. Kriza na Bliskom istoku dodatno je eskalirala tokom prethodnog dana, uz nove vojne i političke tenzije u regionu.