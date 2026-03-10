Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Novi napadi u Persijskom zalivu, u Iranu održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Novi napadi u Persijskom zalivu, u Iranu održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će rat sa Iranom biti završen "prilično brzo", jer je iransko političko i vojno vođstvo u velikoj meri oslabljeno nakon nedavnih napada.

On je istakao da je iranska vojna infrastruktura ozbiljno oslabljena, ali je dodao da još nije doneo odluku o eventualnom slanju američkih kopnenih trupa u Iran. Tramp je takođe nagovestio da se razmatra i pitanje kontrole nad iranskim naftnim resursima, iako je ocenio da je za takve razgovore još rano. Ipak, situacija na terenu govori suprotno. Kriza na Bliskom istoku dodatno je eskalirala tokom prethodnog dana, uz nove vojne i političke tenzije u regionu.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLOG UŽIVO: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

Insajder pre 1 sat
IRCG: Slobodan prolaz kroz Ormuz za države koje proteraju ambasadore Izraela i SAD

IRCG: Slobodan prolaz kroz Ormuz za države koje proteraju ambasadore Izraela i SAD

RTV pre 30 minuta
Iran pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva

Iran pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva

Nova pre 30 minuta
uživo Sukobi na Bliskom istoku: Novi napadi Irana na susedne zemlje, Tramp nazvao sukob "kratkoročnim izletom"

uživo Sukobi na Bliskom istoku: Novi napadi Irana na susedne zemlje, Tramp nazvao sukob "kratkoročnim izletom"

NIN pre 35 minuta
(Blog) Rat na Bliskom istoku: Sukob se širi van Irana, rakete iznad Zaliva, Tramp preti Teheranu i poručuje: "Rat je pri kraju"…

(Blog) Rat na Bliskom istoku: Sukob se širi van Irana, rakete iznad Zaliva, Tramp preti Teheranu i poručuje: "Rat je pri kraju"

Dnevnik pre 30 minuta
Rakete ka Dubaiju od rane zore, Iran napada zalivske zemlje! Čuju se sirene, Saudijska Arabija i Kuvajt oborili dronove, udari…

Rakete ka Dubaiju od rane zore, Iran napada zalivske zemlje! Čuju se sirene, Saudijska Arabija i Kuvajt oborili dronove, udari i na Bahrein (foto, video)

Kurir pre 30 minuta
(Foto) Održana javna zakletva vernosti novom vođi Irana Modžtabi Hamneiju

(Foto) Održana javna zakletva vernosti novom vođi Irana Modžtabi Hamneiju

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Rat ulazi u 11. dan – Tramp tvrdi da je kraj blizu, Iran poručuje: Mi odlučujemo

BLOG UŽIVO Rat ulazi u 11. dan – Tramp tvrdi da je kraj blizu, Iran poručuje: Mi odlučujemo

Nova pre 5 minuta
U Turskoj raspoređen američki PVO sistem "patriot"

U Turskoj raspoređen američki PVO sistem "patriot"

N1 Info pre 0 minuta
Italiju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

Italiju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni, osetio se u više evropskih zemalja

N1 Info pre 5 minuta
Užas u Gospiću: Dva tela nađena u dvorištu porodične kuće, muškarac uhapšen zbog ubistva majke i bake

Užas u Gospiću: Dva tela nađena u dvorištu porodične kuće, muškarac uhapšen zbog ubistva majke i bake

Blic pre 0 minuta