Tramp promenio retoriku o kraju rata u Iranu: Nafta drastično pala, berza pozitivno reagovala

Predsednik SAD Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens donekle su se razišli u stavovima o odluci Trampove administracije da zajedno sa Izraelom izvede napad na Iran.

To je juče rekao predsednik novinarima u ponedeljak. Napomenuo je da Vens nije bio toliko entuzijastičan u vezi sa tim vojnim potezom. Na pitanje da li je bilo neslaganja sa Vensom oko Irana, predsednik je odgovorio „ne“. Ali je dodao da je Vens „filozofski bio pomalo drugačiji od mene“ po pitanju rata. Tramp nije dodatno objasnio o kakvim se razlikama radi dok je govorio na konferenciji za novinare u ponedeljak popodne, gde je odgovarao na brojna pitanja, uglavnom