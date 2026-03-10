„Da li me zavitlavate?”: Sramna izjava komentatora na očigledan faul nad Jokićem!

Hot sport pre 2 sata
„Da li me zavitlavate?”: Sramna izjava komentatora na očigledan faul nad Jokićem!

Neprimerena izjava komentatora šokirala fanove! Iako je Nikola Jokić odigrao još jednu spektakularnu partiju, duel između Denver Nagetsa i Oklahoma Siti Tandera obeležio je incident koji je izazvao veliku pažnju.

Denver je poražen rezultatom 129:126, a meč je, pored tripl-dabla srpskog centra, ostao upamćen i po potezu Lua Dorta koji je izazvao buru reakcija. Situacija se dogodila u završnim trenucima utakmice kada je Dort, pokušavajući da prođe kroz blok na krilu, zamahnuo levom rukom i udario Jokića u lice. Srpski centar je pao na zemlju, a sudije su nakon pregleda snimka odlučile da dosude namerni faul, dodelivši Jokiću dva slobodna bacanja i posed lopte za Denver. Iako
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Dort se javno izvinio Jokiću: "Moje ruke lete svuda" VIDEO

Dort se javno izvinio Jokiću: "Moje ruke lete svuda" VIDEO

B92 pre 1 sat
Dort posle udaranja Jokića: Nisam hteo…

Dort posle udaranja Jokića: Nisam hteo…

Sport klub pre 1 sat
Neverovatni Šej stigao Vilta i Lebrona; Jokić: "On je poseban" VIDEO

Neverovatni Šej stigao Vilta i Lebrona; Jokić: "On je poseban" VIDEO

B92 pre 2 sata
Jokić srušio rekord star 65 godina! VIDEO

Jokić srušio rekord star 65 godina! VIDEO

B92 pre 2 sata
Oklahoma srušila Denver: Šej došao do Čemberlenovog rekorda i trojkom presudio Nagetsima

Oklahoma srušila Denver: Šej došao do Čemberlenovog rekorda i trojkom presudio Nagetsima

Nedeljnik pre 2 sata
Jokić do novog tripl-dabla u porazu Denvera od Oklahome

Jokić do novog tripl-dabla u porazu Denvera od Oklahome

NIN pre 2 sata
Možemo da ga ne volimo, ali klasu ne smemo da mu osporimo! Nestvarni podvizi Jokićevog najljućeg rivala! (video)

Možemo da ga ne volimo, ali klasu ne smemo da mu osporimo! Nestvarni podvizi Jokićevog najljućeg rivala! (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Odigrano prvo kolo Memorijala "Igrajmo za šesnaest"

Odigrano prvo kolo Memorijala "Igrajmo za šesnaest"

RTS pre 4 minuta
FIFA dala zeleno svetlo! Bivši reprezentativci Engleske i Nemačke braniće boje Austrije na Mundijalu!

FIFA dala zeleno svetlo! Bivši reprezentativci Engleske i Nemačke braniće boje Austrije na Mundijalu!

Kurir pre 4 minuta
Još je lud: Džoi Barton naneo teške povrede nekom golferu

Još je lud: Džoi Barton naneo teške povrede nekom golferu

Sport klub pre 4 minuta
Partizan nije planirao povratak Blagojevića, imao dogovor sa drugim trenerom! Crno-beli u poslednjem trenutku ostali bez…

Partizan nije planirao povratak Blagojevića, imao dogovor sa drugim trenerom! Crno-beli u poslednjem trenutku ostali bez nekadašanjeg igrača

Kurir pre 8 minuta
Australija odobrila azil za pet iranskih fudbalerki

Australija odobrila azil za pet iranskih fudbalerki

Sportske.net pre 3 minuta