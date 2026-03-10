Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Ozbiljan problem u Humskoj Američki bek Dvejn Vašington mogao bi da propusti ostatak sezone u Evroligi pošto je na prvom treningu po povratku iz Dubaija povredio mišić lista, zbog čega ga čeka pauza od četiri do šest nedelja.

Vašington je ove sezone bio jedan od važnih igrača u rotaciji Partizana, a nedavno se vratio na parket nakon problema sa leđima. Očekivalo se da zajedno sa Karlikom Džonsom i Nikom Kalatesom bude važan deo bekovske linije u završnici sezone. Međutim, odmah po povratku sa odmora požalio se na bol u listu tokom prvog treninga, a pregledi su pokazali da je reč o ozbiljnijoj povredi. „Veliki problem za nas je što se posle povratka iz Dubaija Vašington povredio na prvom
