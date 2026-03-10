MVP obračun za pamćenje: Šej presudio Jokiću trojkom u poslednjim sekundama!

Drama u završnici – Jokićev tripl-dabl nije bio dovoljan da Denver izbegne novi poraz.

Ekipa Denver Nagetsa upisala je drugi uzastopni poraz pošto je na gostovanju izgubila od Oklahoma Siti Tandera rezultatom 129:126. Meč je obeležio spektakularan okršaj dvojice glavnih kandidata za MVP nagradu, a odlučujući potez pripao je Šeju Gildžusu-Aleksanderu, koji je trojkom u završnici rešio pitanje pobednika. Od samog starta Oklahoma je igrala agresivno i nametnula ritam, ali je Denver uspeo da se vrati u završnici prve deonice i dođe do tri poena