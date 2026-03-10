BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Sukob na Bliskom istoku nastavlja se jedanaesti dan. Iran je pokrenuo nove raketne i napade dronovima na zemlje Persijskog zaliva. Takođe je održana masovne ceremonija podrške novom vrhovnom vođi u Teheranu. Za to vreme, Iranska revolucionarna garda zapretila je ograničavanjem prolaza kroz Ormuski moreuz državama koje ne prekinu odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, dok je Donald Tramp poručio da će prihvatiti rezultate istrage o napadu na školu u Iranu. Paralelno, Teheran je Ankari ponudio

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas da američka vojska radi na "demontaži iranske infrastrukture za proizvodnju raketa" i da SAD "čine ogromne korake ka ostvarivanju američkih vojnih ciljeva". "Do sada je pogođeno više od 5.000 neprijateljskih meta. Iranski napadi balističkim raketama smanjeni su za više od 90 odsto, a napadi dronovima smanjeni su za približno 85 odsto", rekla je Levit novinarima. Prema njenim rečima američki "neverovatni