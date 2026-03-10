"Imamo 11 zahteva za pomoć u zaštiti od 'šahida'"; Zelenski kaže da će Kijev da pomogne u odbrani od Irana

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je njegova država primila 11 zahteva za pomoć u zaštiti od dronova tipa „Šahid“ od država susednih Iranu, evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država.

Zelenski je naglasio da postoji jasno interesovanje za ukrajinsko iskustvo u zaštiti života, korišćenje presretača i sistema elektronskog ratovanja, kao i obuku osoblja za protivdronovske operacije. „Ukrajina je spremna da pozitivno odgovori na zahteve onih koji nam pomažu da zaštitimo živote Ukrajinaca i nezavisnost države“, rekao je predsednik. Na neke od zahteva već su donete konkretne odluke i pružena određena podrška. Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu
