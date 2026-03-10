Izmene u javnom prevozu u ovom delu Beograda! Radovi na putu: Stupaju na snagu 10. marta, a evo koje ulice su obuhvaćene!

Kurir pre 36 minuta
Izmene u javnom prevozu u ovom delu Beograda! Radovi na putu: Stupaju na snagu 10. marta, a evo koje ulice su obuhvaćene!

Radovi na redovnom održavanju u ulicama Tošin bunar i Dr Žorža Matea na Novom Beogradu prouzrokovaće od 10. do 24. marta izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog pomenutih radova doći će do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i trotoara u Ulici Tošin bunar, od Ulice dr Žorža Matea, 82 metra ka Moto-putu M11, deo leve kolovozne trake i trotoara u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice Tošin bunar do skretanja za SRC "11. april", gledano ka Ulici Marije Bursać, kao i pun profil kolovoza u Dr Žorža Matea, od raskrsnice sa Ulicom auto-put za Zagreb ka Ulici Marije Bursać, u dužini od 270 metara. Tokom radova doći će do izmena
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zatvaraju se 3 prometne ulice u Beogradu Više autobuskih linija od sutra menja trasu, ukidaju se i stajališta

Zatvaraju se 3 prometne ulice u Beogradu Više autobuskih linija od sutra menja trasu, ukidaju se i stajališta

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zagrebnovi beogradTosin bunar

Beograd, najnovije vesti »

Danas možete pomoći nekome i spasiti život! Evo na kojim mestima i kako - pokažite humanost na delu!

Danas možete pomoći nekome i spasiti život! Evo na kojim mestima i kako - pokažite humanost na delu!

Kurir pre 51 minuta
"Poseban krug pakla je rezervisan za vozače koji to ne rade!" Srbi izneli šta ih izluđuje u saobraćaju, jedna navika se…

"Poseban krug pakla je rezervisan za vozače koji to ne rade!" Srbi izneli šta ih izluđuje u saobraćaju, jedna navika se pokazala kao najiritantnija

Blic pre 31 minuta
Izmene u javnom prevozu u ovom delu Beograda! Radovi na putu: Stupaju na snagu 10. marta, a evo koje ulice su obuhvaćene!

Izmene u javnom prevozu u ovom delu Beograda! Radovi na putu: Stupaju na snagu 10. marta, a evo koje ulice su obuhvaćene!

Kurir pre 36 minuta
Danas bez struje u Beogradu: Strogi centar grada i delovi još 8 opština

Danas bez struje u Beogradu: Strogi centar grada i delovi još 8 opština

Kurir pre 11 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 56 minuta