Izmene u javnom prevozu u ovom delu Beograda! Radovi na putu: Stupaju na snagu 10. marta, a evo koje ulice su obuhvaćene!

Radovi na redovnom održavanju u ulicama Tošin bunar i Dr Žorža Matea na Novom Beogradu prouzrokovaće od 10. do 24. marta izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog pomenutih radova doći će do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i trotoara u Ulici Tošin bunar, od Ulice dr Žorža Matea, 82 metra ka Moto-putu M11, deo leve kolovozne trake i trotoara u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice Tošin bunar do skretanja za SRC "11. april", gledano ka Ulici Marije Bursać, kao i pun profil kolovoza u Dr Žorža Matea, od raskrsnice sa Ulicom auto-put za Zagreb ka Ulici Marije Bursać, u dužini od 270 metara. Tokom radova doći će do izmena