"Trampe, pazi da ti ne budeš eliminisan" Najbliži saradnik ubijenog ajatolaha o pretnji "20 puta jačim" američkim udarom na Iran: Ni veći od tebe nisu uspeli

"Trampe, pazi da ti ne budeš eliminisan" Najbliži saradnik ubijenog ajatolaha o pretnji "20 puta jačim" američkim udarom na Iran: Ni veći od tebe nisu uspeli
Kurir pre 25 minuta | Sky News/Preveo i priredio:
Visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani zapretio je američkom predsedniku Donaldu Trampu "eliminacijom" nakon što se šef Bele kuće u noćašnjoj poruci na društvenim mrežama obrušio na Teheran zbog blokade Ormuskog moreuza.
Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social). - Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će ih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da