"Trampe, pazi da ti ne budeš eliminisan" Najbliži saradnik ubijenog ajatolaha o pretnji "20 puta jačim" američkim udarom na Iran: Ni veći od tebe nisu uspeli

Kurir pre 25 minuta  |  Sky News/Preveo i priredio:
"Trampe, pazi da ti ne budeš eliminisan" Najbliži saradnik ubijenog ajatolaha o pretnji "20 puta jačim" američkim udarom na…

Visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani zapretio je američkom predsedniku Donaldu Trampu "eliminacijom" nakon što se šef Bele kuće u noćašnjoj poruci na društvenim mrežama obrušio na Teheran zbog blokade Ormuskog moreuza.

Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social). - Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će ih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

N1 Info pre 6 minuta
BLOG UŽIVO Iran oštro zapretio Trampu - "Pazite se ili ćete biti eliminisani", Izrael započeo novi napad na Teheran

BLOG UŽIVO Iran oštro zapretio Trampu - "Pazite se ili ćete biti eliminisani", Izrael započeo novi napad na Teheran

Nova pre 5 minuta
(BLOG) Rat, dan 11: Tramp preti Iranu smrću, vatrom i besom, Putin nudi pomoć, Teheran uzvraća pretnje i napade

(BLOG) Rat, dan 11: Tramp preti Iranu smrću, vatrom i besom, Putin nudi pomoć, Teheran uzvraća pretnje i napade

N1 Info pre 40 minuta
Putin preneo Trampu predloge za rešavanje situacije oko Irana

Putin preneo Trampu predloge za rešavanje situacije oko Irana

Pravda pre 15 minuta
"Rusija jedini pobednik rata u Iranu" Predsednik Saveta EU se oglasio nakon objave Kremlja o "poverljivoj" ponudi Putina…

"Rusija jedini pobednik rata u Iranu" Predsednik Saveta EU se oglasio nakon objave Kremlja o "poverljivoj" ponudi Putina Trampu: Predlog i dalje na stolu (foto)

Kurir pre 5 minuta
„Mislio sam da će oni napasti nas“: Tramp pokušao da objasni zašto je napao Iran

„Mislio sam da će oni napasti nas“: Tramp pokušao da objasni zašto je napao Iran

Nova pre 5 minuta
Tramp dobio odgovor: "Čuvajte se, da ne budete eliminisani"

Tramp dobio odgovor: "Čuvajte se, da ne budete eliminisani"

B92 pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBela kućaDonald Trampnaftaamerikasadajatolahali hamnei

Svet, najnovije vesti »

Biskup uhapšen zbog sumnje da je ukrao 250.000 dolara od pastve, papa prihvatio njegovu ostavku

Biskup uhapšen zbog sumnje da je ukrao 250.000 dolara od pastve, papa prihvatio njegovu ostavku

N1 Info pre 10 minuta
Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

N1 Info pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 40 minuta
'Lomimo kosti iranskom režimu', kaže Netanjahu; Teheran uzvraća: 'Nemate nikakav realan cilj'

'Lomimo kosti iranskom režimu', kaže Netanjahu; Teheran uzvraća: 'Nemate nikakav realan cilj'

BBC News pre 6 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 40 minuta