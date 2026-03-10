Prikupljanje potpisa za oslobađanje poljoprivrednika Zlatka Kokanovića 11. marta: “Sloboda za nepokorenog heroja”

Luftika pre 1 sat
Prikupljanje potpisa za oslobađanje poljoprivrednika Zlatka Kokanovića 11. marta: "Sloboda za nepokorenog heroja"

Na Pozorišnom trgu u Novom Sadu, u sredu 11. marta od 16 do 19 časova, prikupljaće se potpisi za oslobađanje poljoprivrednika i aktiviste udruženja ‘Ne damo Jadar’ Zlatka Kokanovića.

U pozivu koji se deli putem društvenih mreža piše: “Sloboda za Zlatka, nepokorenog heroja koji se bori za sve nas. Moramo se boriti i mi za njega”. Kokanović je uhapšen 1. marta, tokom blokada puteva, kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini. On je osumnjičen za napad na policajce jer se, prema navodima u krivičnoj prijavi, zaleteo i udario traktorom nekoliko policajaca. Određeno mu je zadržavanje, ali je potom
