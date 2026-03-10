Fotoreporter Gavrilo Andrić pušten iz policije u Loznici

Fotoreporter Gavrilo Andrić pušten iz policije u Loznici

Fotoreporter Gavrilo Andrić pušten je na slobodu nakon što je priveden tokom današnjeg protesta ispred suda u Loznici. Andrić je pre hapšenja objavio snimak na kom se vidi kako policija sprečava ćerku Zlatka Kokanovića da mu priđe dok su ga iz marice izvodili do suda. Kokanović je trenutno u pritvoru zbog navodnog napada na policiju tokom blokada poljoprivrednika, a danas mu je počelo suđenje u drugom postupku zbog blokade pruge 2024. godine.

Andrić je, kako pišu mediji, danas priveden zbog sumnje da je ometao javni red i mir kada je pokušao da snimi policijsko vozilo u kom se nalazio Zlatko Kokanović, poljoprivrednik i aktivista Udruženja Ne damo Jadar. Neposredno pre hapšenja on je na svojim društvenim mrežama objavio snimak na kom se vidi nasilno postupanje policije prema ćerki aktiviste Kokanovića, koja je pokušala da priđe Zlatku Kokanoviću u trenutku kada ga je policija sprovodila od marice do
