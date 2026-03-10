"Igraju na faktor vremena": Koliko dugo režim u Iranu može da izdrži rat?

Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, Iran se pripremio za dugotrajan rat, naglasio je Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost, trećeg dana rata.

Laridžani je time ponovio ono što su i drugi zvaničnici Islamske Republike najavljivali od 28. februara: "Branićemo se, bez obzira na cenu." Od 28. februara, SAD i Izrael vode koordinisanu, masivnu vojnu ofanzivu protiv Irana. Napadi su ciljano usmereni protiv rukovodstva ali i na vojne i državne objekte. Iran je odgovorio raketnim i napadima dronovima na Izrael, kao i na američke baze u susednim zemljama Zalivskog regiona. Samo su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE),