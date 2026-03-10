Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izlazi danas iz bolnice. "Ivica upravo izlazi iz bolnice.

Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu. P.S. od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više lenčarenja", napisao je Vučić na instagramu. Iste večeri Ivica Dačić je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.
Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik Srbije

