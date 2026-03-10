Oglasio se direktor Spensa o skandalu sa Cetinskim i penalima od 100.000 €: Evo da li će pevač morati da plati

Dragan Đekić, direktor Spensa, oglasio se nakon informacija iz Hrvatske kako će Toni Cetinski navodno morati da plati određene penale zbog otkazivanja koncerta u pomenutoj dvorani u Novom Sadu.

Đekić ističe da to nema nikakve veze sa Spensom, jer oni sa Tonijem nisu ni pravili nikakvu poslovnu saradnju, već su ugovor potpisali sa organizatorom. "Toni Cetinski nema nikakvu poslovnu saradnju sa Spensom nego sa organizatorom. Ugovor koji Spens ima je sa Balkan Musicom, ne sa Tonijem, tako da nikakve penale on ne može da snosi kada je u pitanju Spens. Zabluda je i to što za povrat novca upućuju na Spens, jer mi ljude upućujemo ka organizatoru i onima koji su