Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će biti snažnih udara vetra: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Danas sunčano i toplo za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblaka, na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a. Vetар slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 20 °C. Sutra ujutru mestimično slab prizemni mraz, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i slab