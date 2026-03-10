Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će biti snažnih udara vetra: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Mondo pre 3 sata  |  Mihajlo Sfera
Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će biti snažnih udara vetra: Prognoza RHMZ-a za naredne dane
Danas sunčano i toplo za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblaka, na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a. Vetар slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 20 °C. Sutra ujutru mestimično slab prizemni mraz, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije i slab
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Radio 021 pre 3 sata
RHMZ objavio prognozu: Kakvo će biti vreme do 8. aprila?

RHMZ objavio prognozu: Kakvo će biti vreme do 8. aprila?

Danas pre 2 sata
Tokom dana pretežno sunčano

Tokom dana pretežno sunčano

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Vremenska prognoza za Niš: ujutru mraz, preko dana proleće

Vremenska prognoza za Niš: ujutru mraz, preko dana proleće

Južne vesti pre 2 sata
Vremenska prognoza za sreda, 11. mart: Sunčano i toplo vreme

Vremenska prognoza za sreda, 11. mart: Sunčano i toplo vreme

Serbian News Media pre 3 sata
Od ovog datuma temperatura u padu: Evo da li Srbiju očekuje značajnije zahlađenje, detaljna prognoza

Od ovog datuma temperatura u padu: Evo da li Srbiju očekuje značajnije zahlađenje, detaljna prognoza

Telegraf pre 4 sati
Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Nedeljnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Svet, najnovije vesti »

Preminuo Aleksandar Baterfild, ključni svedok skandala Votergejt

Preminuo Aleksandar Baterfild, ključni svedok skandala Votergejt

Insajder pre 7 minuta
Posle jedne decenije, najsuvlje mesto Amerike prekriveno divljim cvećem (VIDEO)

Posle jedne decenije, najsuvlje mesto Amerike prekriveno divljim cvećem (VIDEO)

Insajder pre 2 minuta
Fico i Fon der Lajen: Tranzit nafte kroz Družbu mora da bude nastavljen

Fico i Fon der Lajen: Tranzit nafte kroz Družbu mora da bude nastavljen

Insajder pre 3 minuta
Folksvagen planira da otpusti 50.000 radnika jer gubi bitku sa konkurencijom iz Kine

Folksvagen planira da otpusti 50.000 radnika jer gubi bitku sa konkurencijom iz Kine

Nova ekonomija pre 8 minuta
Aktivisti Grinpisa upali na Samit i prekinuli Makrona

Aktivisti Grinpisa upali na Samit i prekinuli Makrona

Beta pre 8 minuta