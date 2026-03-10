Iz čačanske bolnice oglasili se povodom požara u porodilištu: Zdravlje beba nije bilo ugroženo

Morava info pre 5 sati  |  Morava info
ČAČAK – Opšta bolnica Čačak oglasila se zvaničnim saopštenjem povodom manjeg požara koji se danas dogodio u porodilištu te zdravstvene ustanove.

U saopštenju se navodi: Dana 10. marta 2026.godine, u 13:56h, doslo je do samozapaljenja bojlera u Odeljenju ginekologije i porodilišta Opšte bolnice Čačak. Ordinirajuća sestra je, videvši dim iz bojlera, odmah požar ugasila PP aparatom. Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih nije došlo do ugrožavanja zdravlja pacijenata i zaposlenih. U roku od nekoliko minuta na lice mesta je došla prethodno pozvana vatrogasna ekipa koja je konstatovala da nije potrebna njihova
