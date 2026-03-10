"Liban je u ratu koji nije sam izabrao": Kakva je situacija i koje su opcije pred tom zemljom?

N1 Info pre 20 minuta  |  N1 Beograd
"Liban je u ratu koji nije sam izabrao": Kakva je situacija i koje su opcije pred tom zemljom?

Saradnica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bušra Žaber iz Bejruta za N1 kaže da je "Liban je u jednom ratu koji nije sam izabrao", kao i da je juče napadnuta Hezbolahova infrastruktura, naročito finansijska. "Danas se sa time nastavlja.

Juče su počeli napadi u južnom Libanu, tako da je situacija eskalirala", kazala je. Kako kaže, trećina populacije iz južnog Libana je evakuisana, odnosno evakuisano je oko 75 hiljada ljudi. "Ima mnogo ljudi koji odlaze čatrerima, neki su na ulici, u nekim improvizovanim skloništima gde im se pruža osnovna pomoć", rekla je. Iran je danas pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva. Sirene za upozorenje oglasile su se rano jutros u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Insajder pre 10 minuta
IDF: Polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave

IDF: Polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave

RTV pre 40 minuta
Osvajanjem ovog ostrva, SAD bi preokrenule ravnotežu snaga u ratu, ali i uzdrmae celo svetsko tržište

Osvajanjem ovog ostrva, SAD bi preokrenule ravnotežu snaga u ratu, ali i uzdrmae celo svetsko tržište

Danas pre 10 minuta
IDF: polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave

IDF: polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave

Politika pre 15 minuta
Hegset: Umor od ratova na Bliskom istoku Amerinakce podstakao da glasaju za Trampa

Hegset: Umor od ratova na Bliskom istoku Amerinakce podstakao da glasaju za Trampa

Politika pre 1 sat
Iranski dronovi napali pogon za preradu nafte u Abu Dabiju

Iranski dronovi napali pogon za preradu nafte u Abu Dabiju

RTV pre 2 sata
UN: Humanitarna kriza u Libanu produbljena, 84 dece stradalo, više od 667.000 raseljenih

UN: Humanitarna kriza u Libanu produbljena, 84 dece stradalo, više od 667.000 raseljenih

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanBejrut

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Insajder pre 10 minuta
Đedović: Srbija će do 2032. izabrati tehnologiju i početi gradnju nuklearne elektrane

Đedović: Srbija će do 2032. izabrati tehnologiju i početi gradnju nuklearne elektrane

Insajder pre 9 minuta
Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Nova ekonomija pre 20 minuta
Pantić Pilja u Savetu Evrope: Prestanite da budete licemeri

Pantić Pilja u Savetu Evrope: Prestanite da budete licemeri

RTV pre 40 minuta
Od luksuza do minijaturnih kokošaka: Svakodnevni životi 'dadilja milionera'

Od luksuza do minijaturnih kokošaka: Svakodnevni životi 'dadilja milionera'

BBC News pre 20 minuta