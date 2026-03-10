"Liban je u ratu koji nije sam izabrao": Kakva je situacija i koje su opcije pred tom zemljom?

Saradnica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bušra Žaber iz Bejruta za N1 kaže da je "Liban je u jednom ratu koji nije sam izabrao", kao i da je juče napadnuta Hezbolahova infrastruktura, naročito finansijska. "Danas se sa time nastavlja.

Juče su počeli napadi u južnom Libanu, tako da je situacija eskalirala", kazala je. Kako kaže, trećina populacije iz južnog Libana je evakuisana, odnosno evakuisano je oko 75 hiljada ljudi. "Ima mnogo ljudi koji odlaze čatrerima, neki su na ulici, u nekim improvizovanim skloništima gde im se pruža osnovna pomoć", rekla je. Iran je danas pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva. Sirene za upozorenje oglasile su se rano jutros u Ujedinjenim Arapskim Emiratima