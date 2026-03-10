Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse

N1 Info pre 45 minuta  |  N1 Beograd
Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse
Tužilac Radovan Lazić kaže da je usvajanje tzv. Mrdićevih zakona omogućilo izvršnoj vlasti da potčini i blokira TOK "u predmetima gde vidi opasnost za predstavnike izvršne vlasti na najvišim funkcijama". Istakao je i da nije mafija pobedila državu, ali da su joj za to povećane šanse. Od 11 tužilaca koji su do skoro bili deo Tužilaštva za organizovani kriminal - nije ponovo upućeno njih četvoro. To su Irena Bjeloš, Aleksandar Isailović, Aleksandar Barac i Dragoljub
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tužilac Lazić o efektu „Mrdićevih zakona“: Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse

Tužilac Lazić o efektu „Mrdićevih zakona“: Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse

Danas pre 31 minuta
Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse VIDEO

Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse VIDEO

Nova pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoMafija

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za utorak, 10. marta 2026. godine

Naslovne strane za utorak, 10. marta 2026. godine

Beta pre 1 minut
Kina: Izbor novog vrhovnog vođe Irana u skladu sa ustavom te zemlje

Kina: Izbor novog vrhovnog vođe Irana u skladu sa ustavom te zemlje

Beta pre 1 minut
Pregled pred upis u prvi razred jedan od najbitnijih pregleda u odrastanju dece

Pregled pred upis u prvi razred jedan od najbitnijih pregleda u odrastanju dece

RTV pre 6 minuta
Jović za RTS: Evakuacija iz ratne zone složena operacija, u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi

Jović za RTS: Evakuacija iz ratne zone složena operacija, u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi

RTS pre 6 minuta
Nađ: Mađarska vlada će smanjiti akcize na gorivo na minimalni nivo u EU

Nađ: Mađarska vlada će smanjiti akcize na gorivo na minimalni nivo u EU

Blic pre 1 minut